به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در بخشی از این بیانیه آمده است:

اعتراض به شرایط نامناسب اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات حقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به رسمیت شناخته است، اما حساب بازاریان و کسبه متدین که به وضعیت بازار و بی ثباتی نرخ ارز معترضند از اراذل و اوباش اغتشاش گری که در جهت منافع دشمن و سلب امنیت جامعه و مردم دست به آشوب و اغتشاش می‌زنند، جداست و طبق فرمایشات رهبری با معترضان باید صحبت کرد، اما اغتشاشگران را باید سرجایشان نشاند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

حمایت ترامپ قمارباز و نتانیاهو جلاد که دستشان به خون دانشمندان، فرماندهان و مردم بی گناه ایران آغشته است از اغتشاش گران، دلیل روشنی است که اقشار مختلف ملت هوشیار ایران، باید خط و فاصله خود را از اغتشاش گران جدا و اجازه ندهند که دشمنان ملت ایران از مطالبات به حق ملت سوءاستفاده کنند.

مسئولان در دولت و مجلس، باید با اطاعت کامل از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدر ملت شریف ایران را دانسته و در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، با تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی و بکارگیری مدیران کارآمد و انقلابی و استفاده از نظرات کارشناسی، نهایت تلاش خود را در جهت کاهش مشکلات معیشتی مردم بکار گیرند.

در پایان این بیانیه هم آمده است:

ما فرهنگیان هم نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های ناروا معترض بوده و از مسئولان محترم تقاضای رسیدگی داریم، اما به هیچ وجه زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکرده و اجازه نخواهیم داد که به نظام مقدس جمهوری اسلامی که ضامن امنیت و عزت ملت عزیز ایران است خدشه‌ای وارد شود.