۱۵ رجب مصادف با سالروز وفات حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) است؛ بانویی که پس از واقعه عاشورا با صبر و شجاعت بی‌نظیر خود، پیام کربلا را به تاریخ رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرتضی عرب خالص کارشناس مذهبی گفت: حضرت زینب (س) بانویی که با دانش الهی و خطبه‌های روشنگرانه در کوفه و شام، حقیقت عاشورا را برای نسل‌ها زنده نگه داشت.

حضرت زینب (س) در ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری قمری و در سن ۵۶ سالگی دار فانی را وداع گفتند.

یاد و نام ایشان همچنان در دل‌های مسلمانان زنده است و وفات ایشان فرصتی برای بازخوانی نقش بی‌بدیل بانوی صبر و استقامت در تاریخ اسلام به شمار می‌رود.