استاندار خوزستان با بیان اینکه شناسایی اموال و املاک دولتی در موقعیت خوبی قرار دارد گفت: مدت زمان زیادی برای رسیدن به این جایگاه صرف شده و باید برای رسیدن به نتیجه نهایی، این موضوع از سازمان خصوصی سازی پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در شورای توسعه و برنامه‌ریزی خوزستان بیان کرد: مولد سازی یک مکانیسم برای شناسایی مجموعه زمین‌ها و املاکی است که کاربری ندارند و با فروش آنها می‌توان اعتباری را برای اجرای طرح‌های عمرانی به دست آورد که بسیار کار ساز است.

وی گفت: اگر موضوع مولدسازی در خوزستان به نتیجه برسد آورده بسیار خوبی وارد استان خواهد شد که بر اساس آن می‌توان برخی طرح‌های عمرانی را ساماندهی کرد.

موالی زاده ابراز امیدواری کرد با کمک نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی مشکلات استان را با جذب اعتبار اشتغالزایی بیشتر در بودجه سال آینده برطرف کرد.

در ادامه این نشست نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح مولدسازی دولت می‌تواند با فروش اموال و املاک مازاد خود اعتبار لازم را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی تامین و یا بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.

جایگاه نخست خوزستان در شناسایی اموال و املاک دولتی

جهانبخش قلاوند با تاکید بر اهمیت اجرای طرح مولد سازی در تامین اعتبار لازم برای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: خوزستان جایگاه نخست شناسایی اموال و املاک را در اجرای طرح مولد سازی و همچنین رتبه دوم از جهت کسب اعتبار این بخش را دارد.

وی در خصوص تخصیص اعتبارات تبصره ۱۵ یا ۱۸ گذشته ادامه داد: اختصاص این اعتبار باید بر اساس موقعیت استان‌ها در ایجاد اشتغال انجام شود.

قلاوند اظهار کرد: خوزستان در تولید ملی نقش بسیاری مهمی در کشور دارد، اما متاسفانه در شاخص بیکاری وضعیت خوبی ندارد به همین منظور توزیع اعتبار اشتغالزایی باید نسبت به شاخص بیکاری و موقعیت مکانی استان انجام شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک اطلاعاتی افراد بیکار طراحی و میزان دریافتی آنها از تسهیلات اشتغالزایی طی سنوات گذشته مشخص شود.

وی عنوان کرد: هر فرد باید کد اقتصادی داشته باشد تا مشخص شود به چه میزان اعتبار اشتغالزایی دریافت کرده است، بهترین مسیر برای توزیع اعتبارات اشتغالزایی از مراکز فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و مراکز نظامی است.