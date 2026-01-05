به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف بهشتی سازه گرگان می‌رود.

این بازی ازساعت ۱۶ امروز در گرگان برگزار می‌شود.

نماینده استان با ۲۷ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

پذیرایی بانوان والیبالیست استان از نماینده مازندران

تیم کلینیک فرهاد در هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان میزبان ماجان مازندران است.

این بازی از ساعت ۱۴ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در انتهای گروه یک لیگ برتر والیبال بانوان قرار دارد.

والیبال نشسته‌ها روی نوار پیروزی

تیم والیبال نشسته استان در سومین بازی خود در مسابقات قهرمانی کشور مقابل اصفهان با نتیجه ۳-۱ پیروز شد.

تیم استان پیش از این تهران و لرستان را هم از پیش رو برداشت.

تیم والیبال نشسته استان در ادامه گروه دوم این مسابقات به مصاف کرج و یاسوج می‌رود.

این رقابت‌ها به میزبانی قم در حال برگزاری است.

صف آرایی والیبالیست‌های مقدم مقابل نماینده تهران

نماینده استان در هفته دوازدهم لیگ یک والیبال میزبان عقاب تهران است.

این دیدار از ساعت ۱۷ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود.

تیم والیبال مقدم قزوین با کسب ۲۱ امتیاز در رده سوم گروه دو لیگ یک قرار دارد.