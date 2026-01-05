به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در بیانیه بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان یزد آمده.

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان یزد، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را به‌طور قاطع محکوم می‌کند و آن را ادامه آشکار سیاست‌های خصمانه، یک‌جانبه و ناقض حقوق بین‌الملل دولت آمریکا می‌داند.

این اظهارات، به‌صورت صریح با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل منع تهدید یا توسل به زور، مندرج در منشور ملل متحد، در تعارض است. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که ایالات متحده آمریکا در عمل نه پایبند به ادعا‌های حقوق بشری خود بوده و نه به قواعد پذیرفته‌شده نظام بین‌الملل، بلکه همواره از فشار سیاسی، تحریم اقتصادی، جنگ روانی و مداخله مستقیم به‌عنوان ابزار سیاست خارجی بهره برده است. آمریکا باید از حادثه طبس درس عبرت بگیرد؛ زمانی که ایران هنوز به قدرتمندی امروز نبود، عملیات مداخله‌جویانه آمریکا به سبب امداد غیبی و هوشیاری ملت ایران ناکام ماند. اسناد و شواهد طبس نشان می‌دهد که هرگونه اقدام ماجراجویانه با هوشیاری، آمادگی و حمایت‌های الهی و بصیرت ملت ایران مواجه خواهد شد و ناکامی‌های گذشته آمریکا باید چراغ راه تصمیمات امروز و فردای آنان باشد.

در این چارچوب، تلاش برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای برای القای امکان تکرار سناریو‌هایی نظیر ونزوئلا در قبال جمهوری اسلامی ایران، تحلیلی سطحی، غیرواقع‌بینانه و فاقد مبنای علمی و راهبردی است. جمهوری اسلامی ایران کشوری با پیشینه تمدنی چند هزارساله، ساختار اجتماعی منسجم، جمعیتی آگاه، ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و برخوردار از پشتوانه مردمی و توان بازدارندگی مؤثر نظامی است و با کشور‌هایی که سال‌ها تحت وابستگی ساختاری و فقدان انسجام ملی بوده‌اند، قابل قیاس نیست.

بسیج اساتید استان یزد تأکید می‌کند هرگونه تهدید، اقدام ماجراجویانه یا خطای محاسباتی علیه حاکمیت، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ قاطع، سریع و متناسب مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل پیامد‌های امنیتی، سیاسی و منطقه‌ای آن، مستقیماً بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

تنها مسیر عقلانی و مسئولانه پیشِ‌روی ایالات متحده آمریکا، التزام عملی و بی‌قیدوشرط به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، احترام کامل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، توقف فوری سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و اقدامات غیرقانونی، پرهیز صریح از هرگونه تهدید به زور یا توسل به آن ـ مغایر با منشور ملل متحد ـ و بازگشت به چارچوب تعامل مشروع مبتنی بر حقوق ملت‌ها و منافع متقابل است. بدیهی است ملت ایران، با اتکا به وحدت ملی، آگاهی عمومی، پشتوانه مردمی و ظرفیت‌های قانونی و دفاعی خود، در صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملی، قاطع، متحد و هوشیارانه ایستاده و هرگونه نقض این اصول را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

بسیج اساتید استان یزد

۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴