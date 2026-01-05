پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، رتبه اول کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری یکشنبه شب در مراسم تجلیل از پدران کارآفرین و پیشکسوتان اقتصادی خراسان رضوی افزود: این رتبه و نیز ارتقای رتبه فضای کسبوکار استان از بیست و سوم به اول، این معنی را میدهد که کار جمعی نتیجه داده است و برخلاف برخی تصورات، خراسانیها میتوانند با هم کار کنند.
او با بیان اینکه خراسانیها توانایی کار منسجم را دارند، بهبود شاخصهای اقتصادی و دستاوردهای اخیر مدیریتی را نتیجه همکاری بخش خصوصی و دولت دانست.
مظفری با بیان اینکه بسیاری از مسئولان در انجام وظایف خود مقصر بودهاند، بر لزوم پاسخگویی به این پرسش جدی تأکید کرد که حاکمیت در دورههای مختلف تا چه حد به حقوق شهروندی احترام گذاشته است.
این مسئول همچنین با اشاره به اینکه تأسیس «خانه خراسان رضوی» در مشهد، تهران و خارج از کشور در دستور کار است، افزود: بدین طریق همه افراد با هر سلیقهای میتوانند به این خانه پدری کمک کنند و از ظرفیتهای انسانی استان به درستی استفاده خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با قدردانی از کارآفرینان که با سختیها ماندند و کار کردند، ابراز امیدواری کرد که شرایط کشور به سمتی پیش برود تا شاهد اتفاقات بزرگتری باشیم.
در پایان مراسم، از استاندار خراسان رضوی و جمعی از پدران کارآفرین و پیشکسوتان اقتصادی استان قدردانی شد.