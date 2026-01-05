به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدرضا کاظم‌زاده گفت: سهمیه امسال تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان از محل بند «ث» تبصره «۱۵» افزون بر ۳۶۶ میلیارد ریال است که تاکنون ۲۷۸ میلیارد ریال آن به مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: در این مدت، ۲۴۱ مددجوی واجد شرایط به هشت بانک استان معرفی شدند و به هر مددجو تا سقف ۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به اینکه استان در جذب تسهیلات ودیعه مسکن رتبه چهارم کشور را دارد، گفت: هدف اصلی بهزیستی تامین مسکن مددجویان فاقد مسکن است و کمک بلاعوض یا تسهیلات قرض‌الحسنه به زنانی که سرپرست خانوار هستند و افراد دارای معلولیت سرپرست خانوار و خانوار‌هایی که حداقل ۲ عضو دارای معلولیت دارند اختصاص دارد.

کاظم‌زاده تاکید کرد: هر مددجو تنها یک بار می‌تواند از کمک هزینه یا تسهیلات مسکن بهره‌مند شود و این حمایت‌ها به افرادی اختصاص دارد که تاکنون از امکانات دولتی مسکن استفاده نکرده‌اند.

بر اساس آخرین آمار، ۲۵ هزار و ۴۳۷ معلول جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی و شنوایی در خراسان شمالی زیر پوشش بهزیستی هستند و خدمات این نهاد به ۴۶ هزار و ۱۰۷ خانواده شامل ۱۲۴ هزار نفر ارائه می‌شود.