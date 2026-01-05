مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از مصدوم شدن یک نفر بر اثر تصادف دو دستگاه خودروی تیبا و تریلی در جاده قدیم قم به کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در ساعت ۴۴ دقیقه بامداد دوشنبه ۱۵ دی ماه طی اعلام اورژانس مبنی بر تصادف خودروی تیبا و تریلی در کیلومتر ۲۰ جاده قم به کاشان بلافاصله نجاتگران پایگاه معصومیه با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

محمدرضا بهرامی افزود: این حادثه یک مصدوم به همراه داشت که نجاتگران با توجه به خروج مصدوم توسط عوامل آتشنشانی، به ایمن سازی و تثبیت صحنه و کنترل ترافیک به جهت جلوگیری از تصادف مجدد پرداختند.