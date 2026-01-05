مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهر و ۱۷ روستای جوکار به عنوان آزمونه در استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار ملایر در بازدید از روند اجرایی آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن در شهر جوکار افزود: ۱۷ روستا و شهر جوکار به عنوان پایلوت سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در استان همدان انتخاب شده است.

سیدرسول حسینی با اشاره به حضور ۹ نفر از نیرو‌های سرشماری به صورت حضوری در درب منازل گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود چهار هزار و ۵۰۰ خانوار در این طرح سرشماری شوند.

او خواستار همکاری مردم، ادارات و دهیاران در سرشماری نفوس و مسکن شد و با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای کشور، بر لزوم جمع‌آوری و ثبت دقیق اطلاعات در این شهرستان تأکید کرد.

فرماندار ملایر با بیان اینکه سرشماری امسال در یک شهر و ۱۷ نقطه روستایی شهرستان ملایر انجام می‌شود تاکید کرد: این کار با تمام توان دنبال خواهد شد تا اطلاعاتی درست جمع‌بندی و به عنوان مبنا قرار گیرد.

حسینی از دهیاران درخواست کرد تا برای موفقیت این طرح ملی، کمک و همراهی لازم را ارائه و تبلیغات لازم در سطح شهر و روستا‌ها برای آگاهی بیشتر، همکاری و آمادگی مردم را انجام دهند.

او تصریح کرد: مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد و مهم‌ترین موضوع، آمادگی‌سازی آحاد مردم از طریق اطلاع‌رسانی و تبلیغات است.

این طرح تا سوم بهمن به مدت ۲۰ روز اجرا می‌شود و نیاز اصلی، کد ملی و کد پستی افراد است و پرسشنامه شامل ۵۶ سوال است و خانوار‌ها باید پاسخ دهند.