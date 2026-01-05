پخش زنده
امروز: -
به مناسبت میلاد با سعادت امیرمومنان حضرت علی (ع)، نمایشگاهی از آثار فاخر صنایعدستی با عنوان عشق و فضیلت در بیرجند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند گفت: این نمایشگاه به همت هنرمندان برجسته استان و با محوریت فضائل و سیره حضرت علی (ع) و با هدف معرفی آثار فاخر هنری و ترویج مفاهیم دینی و فرهنگی، گشایش یافت.
نصرآبادی افزود: در این نمایشگاه گروهی، آثاری از مهدی اسماعیلی مود هنرمند برجسته رشته خوشنویسی، علی فرسادی هنرمند برجسته رشته نگارگری، فرهاد فرجادنیا هنرمند برجسته در رشته معرق چوب و بهلگردی هنرمند رشته نقاشی قهوهخانهای و حکاکی به نمایش درآمده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند با اشاره به محتوای آثار ارائهشده در نمایشگاه افزود: هنرمندان حاضر در این رویداد فرهنگی، آثار خود را با مضامین مذهبی و الهامگرفته از شخصیت، فضائل و جایگاه والای حضرت علی (ع) خلق و عرضه کردهاند.
به گفته وی در این نمایشگاه حدود ۵۰ اثر فاخر صنایعدستی در معرض دید علاقهمندان، هنردوستان و پژوهشگران قرار گرفته است.
نصرآبادی گفت: نمایشگاه «عشق و فضیلت» تا ۱۸ دی ماه در نگارخانه سرو، واقع در مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.