نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تبیین ابعاد علمی، اخلاقی و سیره عملی مرحوم آیت الله سیدعلی شفیعی گفت: این فقیه فقید الگوی صبر، اخلاق و تقوا و ملجا مردم و جوانان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده در آیین بزرگداشت مرحوم آیت الله سیدعلی شفیعی که در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، بیان کرد: مرحوم آیت الله سیدعلی شفیعی از جمله علمای برجسته‌ای است که از دام دزفول برخاست و در خوزستان و کشور منشا برکات فراوان شد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: عمل آیت الله شفیعی الگوی رفتاری و اخلاقی برای جوانان بود و این فقیه مجاهد در زهد و ساده زیستی زبانزد بود.

وی افزود: زهد و ساده زیستی و سلامت اقتصادی آیت الله شفیعی و فرزندان این عالم موجب سربلندی و افتخار نظام جمهوری اسلامی و حوزه علمیه است.

آیت الله حسن زاده، فقاهت را یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم آیت الله سیدعلی شفیعی دانست و اظهار کرد: این فقیه فقید، از درس علمای برجسته‌ای تلمذ و شاگردی کرد و خود نیز در حوزه به یکی از اساتید شاخص تبدیل شد.

وی اهتمام به تبلیغ دین و ایثارگری و فداکاری را از جمله شاخص‌های برجسته مرحوم آیت الله شفیعی دانست و افزود: آیت الله شفیعی در دوران دفاع مقدس یک روز اهواز را ترک نکرد و ملجا رزمندگان و مردم در دوران سخت جنگ تحمیلی بود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مرحوم آیت الله شفیعی در دفاع از انقلاب و اسلام با قدرت در میدان حضور داشت و فرزندش شهید سیدمرتضی را در دوران جنگ هشت ساله تقدیم این راه کرد.

وی با بیان اینکه بیت مرحوم آیت الله شفیعی، خانه فقه، علم و ادبیات و همچنین ملجا مردم و جوانان بود، ادامه داد: سیره مرحوم آیت الله شفیعی و فرزندان این عالم از جمله شهید سیدمرتضی و مرحوم سیدمحسن درس آموز است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، دزفول را شهر عالمان برجسته جهان اسلام دانست و گفت: دزفول به واسطه علمای بزرگی، چون شیخ مرتضی انصاری و مرحوم آیت الله محمدرضا معزی و علمای بزرگ خاندان سبط شیخ، نبوی و بیگدلی و همچنین ایثارگری مردم آن شهری پرافتخار است.

وی با بیان اینکه شیخ مرتضی انصاری از فرزندان دزفول فخر شیعه است، گفت: هیچ عالمی در فقه و اصول نتوانسته تاکنون از نظر علمی به تراز شیخ مرتضی انصاری دست یابد.

آیت الله حسن زاده با بیان اینکه شیخ انصاری به تنهایی برای عظمت دزفول کافی است، ادامه داد: شیخ مرتضی انصاری علاوه بر تبحر در فقه و مبانی علمی، در زهد و تقوا نیز کم نظیر بود.