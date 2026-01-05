پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه گفت: بیش از سه تن آلایش دامی فاسد و غیرقابل مصرف از یک سردخانه غیرمجاز در این شهرستان کشف و امحاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،تورج کرمیان افزود: با دستور مقام قضایی، بازرسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در یک عملیات کنترل و نظارت، موفق به کشف و امحای این میزان آلایش دامی غیرمجاز در یک سردخانه شدند.
وی اضافه کرد: حفظ سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از عرضه فرآوردههای دامی غیرمجاز از اولویتهای اصلی دامپزشکی است و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: این اقدام در راستای پیشگیری از خطرات بهداشتی و بیماریهای ناشی از مصرف فرآوردههای دامی آلوده صورت گرفته و نظارتهای مستمر بر مراکز عرضه و نگهداری محصولات خوراکی دامی ادامه خواهد داشت.
کرمیان با تاکید بر اینکه نظارت بر روند تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای پروتئینی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی بدون اغماض برخورد میشود گفت: شهروندان باید گوشت و آلایش مورد نیاز خود را از مراکز معتبر زیر نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه و هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با ما در میان بگذارند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: شهروندان همچنین علاوه بر تهیه فرآوردههای دامی از مراکز معتبر و مجاز، گوشت مصرفی را نیز از مراکز معتبر عرضه و توزیع فرآوردههای خام دامی که دارای مهر دامپزشکی و برچسب انقضا، تاریخ، محل تولید و شرایط نگهداری بر روی لاشه است، خریداری کنند.