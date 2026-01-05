به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سهیل مطوریان‌پور مدیر اداره توزیع برق خرمشهر گفت: با تلاش دفتر حراست برق خرمشهر و بازرسی‌های انجام شده، استفاده این محل‌ها از ماینر‌های غیرمجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع‌آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

او افزود: در منازل مسکونی تعداد ۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیر اداره توزیع برق خرمشهر ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده، هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.