به حدود هزار و ۵۰۰ گردشگر سلامت از ابتدای امسال تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، خدمات درمانی ارائه شده است.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) گفت: در این مدت هزار و ۴۷۷ گردشگر سلامت از خدمات درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) بهره‌مند شده‌اند که مجموع مدت بستری آنها سه‌هزار و ۵۹ روز بوده است.

دکتر سلمان سلطانی با اشاره به ارائه خدمات درمانی به گردشگران سلامت با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با رعایت استاندارد‌های کیفی و هتلینگ مناسب افزود: مجموع درآمد‌های حاصل از ارائه این خدمات درمانی برای بیمارستان، ۳۷۹ میلیارد ریال بوده است.

او بیشترین مراجعان گردشگر سلامت به این مرکز را به ترتیب از کشور‌های افغانستان، عراق، ترکمنستان، بحرین و سایر کشور‌ها عنوان کرد و افزود: علل مراجعه و نوع خدمات دریافتی گردشگران سلامت متنوع بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی خدمات بیماران بین‌الملل (IPD) از اولویت‌های مهم این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی به شمار می‌رود.