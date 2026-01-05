امروز: -
بهبود معیشت مردم و اصلاح یارانه‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۰۹:۰۵
خبرهای مرتبط

جزئیات جدید طرح کالابرگ ۴ میلیون تومانی

شارژ کالابرگ الکترونیکی جدید با هدف جبران شوک‌های ارزی و حفظ قدرت خرید خانوارها

تصویب سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی و تأمین پایدار کالاهای اساسی در دولت

طرح حمایت معیشتی به همه ایرانیان تعلق می گیرد

اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ دی‌ماه

نوبت خرید اول کالابرگ تا ۲۰ دی‌ماه اعلام می‌شود

هماهنگی مقامات عالی اقتصادی برای مدیریت بازار

طرح بیست؛ طرحی جامع برای تسهیل تامین مالی و افزایش سرمایه‌گذاری

برچسب ها: معیشت مردم ، کالابرگ الکترونیکی ، اصلاح یارانه ها
