فیلم کوتاه «عُقده سهروزه» تولید شبکه قزوین با توجه به اتفاقات اخیر کشور و همزمان با بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، از شبکه قزوین و دیگر شبکههای سراسری رسانه ملی پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رهبر انقلاب اخیرا با تأکید بر جایگاه مهم اصناف و بازاریان فرمودند: «قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار را خوب میشناسیم.» (۱۳ دی ۱۴۰۴)
این فیلم کوتاه که در صدا و سیمای مرکز قزوین و با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تولید شده است، با نگاهی اجتماعی به نقش و جایگاه بازار و بازاریان میپردازد. در «عُقده سهروزه» بازیگرانی، چون یدالله شادمانی، حسین ورسهای و اسدالله دوستی به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم کوتاه به کارگردانی مهرداد عزیزی پارسا و روحالله فاطمینسب و تهیهکنندگی روحالله فاطمینسب تولید شده است.
پخش این اثر از شبکههای مختلف رسانه ملی، در راستای توجه به مسائل روز جامعه و بازتاب وفاداری و نقشآفرینی اقشار مختلف مردم، بهویژه بازاریان، در تحولات اجتماعی و انقلابی کشور انجام شده است.