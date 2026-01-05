دو اثر نمایشی از هنرمندان چهارمحال و بختیاری با درخشش در جشنواره منتخبین جشنواره تئاتر استانی و منطقه‌ای آفتاب، توانستند مجوز حضور در چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نمایش‌های «گُر» (بردین) و «رخت‌شورشاه» با نگاه متفاوت به فرهنگ، انسان و اجتماع، نمایندگان این استان در مهم‌ترین رویداد تئاتری کشور خواهند بود.

نمایش «گُر» (بردین) به نویسندگی و کارگردانی داریوش خدادادی، یکی از آثار منتخب جشنواره تئاتر استانی، در رقابت میان ۶۰ اثر برگزیده از سراسر کشور در گرد همایی آثار منتخب جشنواره تئاتر استان‌ها توانست جواز حضور در چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را به‌دست آورد.

فرایند انتخاب آثار جشنواره تئاتر استان‌ها توسط هیأتی از داوران شامل گیلدا حمیدی، ابراهیم پشت‌کوهی، مجید رحمتی، نصرت‌الله مسعودی و اتابک نادری انجام شد که در نهایت، ۱۴ اثر را برای حضور در تئاتر فجر معرفی کردند.

در کنار این اثر، نمایش «رخت‌شورشاه» به نویسندگی بابک لطفی خواجه‌پاشا و کارگردانی رضا علوی اشکفتگی نیز از چهارمحال و بختیاری راهی جشنواره فجر شده است. این اثر در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت “آفتاب” در استان اصفهان، عنوان برگزیده بخش بزرگسال را کسب کرد و با دریافت جوایز متعدد، به عنوان یکی از آثار برتر به جشنواره فجر معرفی شد.

نمایش «رخت‌شورشاه» در جشنواره آفتاب موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه طراحی پوستر و بروشور، تندیس موسیقی، رتبه دوم بازیگر همراه مرد برای سعید صمیمی و بهزاد ترابیان، رتبه اول بازیگر همراه مرد برای رضا علوی و همچنین رتبه اول کارگردانی شد که هر یک با تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی همراه بود.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، به دبیری سید وحید فخر موسوی، در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ رویدادی که بار دیگر صحنه را به هنرمندان خلاق سراسر ایران می‌سپارد تا جلوه‌ای از هویت و هنر ایرانی را به جهان نمایش دهند.