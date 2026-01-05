پخش زنده
امروز بویژه در ساعات صبح تا ظهر، وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی برروی نیمه شرقی هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش باد درشهرستانهای میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک و جاسک سبب بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت دریای عمان و تنگه هرمز نیز نسبتاً مواج پیش بینی میشود.
وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتی متر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی وشرقی استان صورت پذیرد وشناورهای سبک از رفت و آمد خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: روز سه شنبه نیز این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر در استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در نیمه دوم هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان داریم.