به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار سیدموسی حسینی گفت : ماموران پلیس آگاهی شهرستان میامی در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیر مجاز اراضی ملی واقع در حاشیه یکی از روستا‌های بخش کالپوش، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی قضایی، با همکاری کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و پس از شناسایی و تایید تصرف غیر مجاز، ۲۶ هزار و ۲۲۶ متر مربع اراضی ملی، رفع تصرف شد.

سردار حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اراضی مورد تصرف را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: پس از تکمیل پرونده در این راستا، متهم به مراجع قضائی معرفی شد.