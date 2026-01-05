تیم فوتبال برق شیراز در هفته سیزدهم و آخرین دیدار نیم فصل اول خود ، فردا میزبان فولاد هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، دیدار تیم فوتبال برق شیراز و فولاد هرمزگان از ساعت ۱۴ فردا در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز آغاز می‌شود.

تیم فوتبال برق شیراز هم اکنون با ۲۱ امتیاز در رده سوم جدول و فولاد هرمزگان با ۱۹ امتیاز در رده پنجم جدول گروه یک لیگ دو جای دارد.

تیم برق امیدوارست با پیروزی در این دیدار جایگاه خود در جدول را تثبیت و در نیم فصل دوم بتواند با ارتقا جایگاه مسیر خود برای صعود را هموار کند.

عباس حاجی زاده مدیر عامل باشگاه برق شیراز با بیان اینکه تماشای این دیدار رایگان و حضور بانوان هم آزاد خواهد بود از هواداران برق خواست با حضور در ورزشگاه ، تیم برق را حمایت کنند.