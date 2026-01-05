نماینده ولی فقیه در خوزستان با تجلیل از تلاش‌های رییس جمهور برای گره گشایی از مسایل اقتصادی کشور گفت: چشم انداز آینده کشور با اتکا به توان داخلی، تلاش شبانه روزی مسوولان و انسجام ملی به طور قطع روشن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسوی فرد در نشست هم افزایی و بصیرتی سران عشایر، قبایل و طوایف شوش که در نمازخانه فرماندهی انتظامی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای تطهیر دوران رژیم طاغوت پهلوی افزود: رسانه‌های معاند در حال تحریف وضعیت اقتصادی پیش از انقلاب هستند که تبیین درست وضعیت نابسامان کشور پیش از انقلاب و دستاورد‌های نظام اسلامی باید در دستور کار باشد.

وی بنیه ضعیف دفاعی، ناتوانی علمی و مسایل اقتصادی را سه چالش ایران در ابتدای انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: ایران اسلامی در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی حتی توان تولید سیم خاردار هم نداشت و امروز با اتکا به توان متخصصان جوان کشور به قدرت موشکی در جهان تبدیل شده است.

امام جمعه اهواز گفت: ایران اسلامی امروز به یکی از صادرکنندگان برجسته و صاحب نام تسلیحات پیشرفته نظامی در دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: دشمنان ایران با تصور توانایی در سرنگونی جمهوری اسلامی، جنگ ۱۲ روزه را علیه ایران آغاز کردند ولی چنان ضربات سنگینی از نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی دریافت کردند که از روز چهارم به بعد به دنبال آتش بس بودند.

حجت الاسلام موسوی‌فرد با بیان اینکه ایران اسلامی از نظر بنیه علمی به یکی از کشور‌های تولیدکننده و پیشروی علم در دنیا تبدیل شده است، اظهارکرد: انتظار از مسوولان متولی حل مسایل اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی و بهبود بستر‌های تولید و اشتغال است.

امام جمعه شوش نیز در این همایش، عشایر را مرزداران امین و نماد غیرت و همدلی بین اقوام کشور دانست و گفت: عشایر همواره در عرصه‌های مختلف، دین خود را به اسلام، ارزش‌ها، ایران، آب و خاک و وطن با فدا کردن عزیزان خود ادا کرده‌اند.

حجت الاسلام سیدمرتضی مرعشی مردم را صاحبان حقیقی انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی بر پیوند بین امام و امت استوار است و مردم اجازه نخواهند داد تا عاشورای دیگر تکرار شود.

وی با بیان اینکه دشمن بر سیاه نمایی ایران متمرکز شده است، افزود: دشمنان ایران اسلامی در روز‌های اخیر با استفاده از تصاویر آرشیوی اغتشاش‌های سال‌های گذشته، بهره گیری از هوش مصنوعی، صداگذاری برخی تجمعات و انتشار گسترده در فضای مجازی، امنیت روانی و اقتدار کشور را هدف قرار داده‌اند که هوشیاری در مقابل این نقشه دشمن ضروری است.

فرماندار شوش نیز در این همایش با بیان اینکه دشمن در حال سو استفاده از مطالبه‌های مردم است، گفت: هوشیاری، بصیرت و توان تحلیلی بالای مردم به طور قطع اجازه سواستفاده دشمن را نخواهد داد.

امید صبری پور، اتحاد عشایر را تضمین کننده تمامیت ارضی کشور دانست و افزود: ملت بزرگ ایران ذیل رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب بار دیگر تلاش دشمنان ایران اسلامی در جنگ شناختی، رسانه‌ای و اقتصادی را ناکام خواهند گذاشت.

وی ادامه داد: ملت ایران میان ذلت و تسلیم و ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی در برابر دشمن، راه عزت و اقتدار را انتخاب کرده است.

فرماندار شوش حل مسایل اقتصادی را در گرو تکیه بر توان داخلی دانست و گفت: قدرت موشکی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، دشمنان ایران را از هرگونه تعرضی به این خاک مقدس پشیمان کرده است.

وی با بیان اینکه همه اقوام برای تبدیل ایران به کشوری مقتدر، امن، پیشرفته و مستقل متحد هستند، افزود: ملت بزرگ ایران با تمدن چند هزار ساله زیر بار تسلیم زورگویان عالم نمی‌رود.