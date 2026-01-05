پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ۲ باند قاچاق آرد را منهدم کرد
پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۷۵۲ تن آرد قاچاق و دستگیری ۳۹ نفر در استان همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، مأموران پلیس در استان همدان در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی درباره احتکار کالای اساسی، موفق شدند طی یک ماه گذشته دو باند سازمانیافته فعال در زمینه قاچاق آرد یارانهای را شناسایی و متلاشی کنند.
در جریان این عملیات، تعداد ۳۵ محموله آرد قاچاق شامل ۷۵۲ تن آرد در قالب ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیسه، به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
بر اساس این گزارش، ۳۵ دستگاه خودروی سنگین توقیف، یک محل دپو و نگهداری آردهای قاچاق پلمب و ۳۹ نفر از عوامل مرتبط با این پرونده دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.
بررسیها نشان میدهد متهمان در قالب دو شبکه سازمانیافته، با استفاده از بارنامهها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانهای در استانهای مختلف میکردند. اعضای این باندها پس از جمعآوری آرد، آن را به خوراک دام تبدیل کرده و با قیمتهای بالاتر به فروش میرساندند.
پلیس امنیت اقتصادی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق یا احتکار کالای اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.