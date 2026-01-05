پخش زنده
امروز: -
همزمان با شام وفات حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها)، اجتماع مــردم قم، هیئات مذهبی و بازاریان در اعتراض به اغتشاشات اخیر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با شام وفات حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها)، اجتماع مــردم قم، هیئات مذهبی و بازاریان در اعتراض به اغتشاشات اخیر برگزار میشود.
این اجتماع بصورت راهپیمایی، امروز دوشنبه، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در دو مسیر جداگانه آغاز و به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) ختم خواهد شد.
شروع مسیر حرکت (شماره یک):
از امامزاده موسی مبرقع (علیهالسلام) واقع در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)
شروع مسیر حرکت (شماره دو):
نیروگاه، مسجد طفلان مسلم (علیهماالسلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)
شایان ذکر است، اقامه عزا در پایان مسیر راهپیمایی در حرم مطهر بانوی کرامت برپا میشود.