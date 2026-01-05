به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته دهم لیگ برتر بانوان، تیم های مس کرمان و گلبرگ تاکستان به مصاف هم رفتند که در پایان، این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود مس کرمان به پایان رسید.

تیم جوان پالایش نفت اصفهان در سالن شهدای نفت شهرک شهید منتظری اصفهان به مصاف تیم مس رفسنجان رفت و در نهایت به برتری پنج بر ۲ رسید.

نیمه اول این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود میزبان به پایان رسید، که گل‌های تیم فوتسال پالایش نفت را زهرا اسدی و مهشید محجوب به ثمر رساند و تک گل تیم مس رفسنجان را هم آذین نخعی وارد دروازه میزبان کرد.

در نیمه دوم برتری تیم جوان پالایش نفت اصفهان محسوس بود و این تیم توانست ۲ گل دیگر را با تلاش ستایش لطیفی و یلدا تاجیکی زاده درون دروازه نماینده رفسنجان جای دهد، تا با گل طاهره یاقوتی برای مس هم بازی در نهایت با نتیجه پنج بر به ۲ پایان برسد.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

هیئت خراسان رضوی یک -پالایش نفت آبادان ۲

پالایش نفت اصفهان ۵- مس رفسنجان ۲

فولاد هرمزگان یک - نفت امیدیه صفر

سپاهان اصفهان ۲- ایران زمین ملارد یک

استقلال تهران ۸- ملی حفاری اهواز صفر

مس کرمان ۳- گلبرگ تاکستان یک