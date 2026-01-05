رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: سرشماری نفوس و مسکن با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» به صورت آزمایشی در شهرستان گرمی با هدف رفع موانع و مشکلات احتمالی برای سرشماری سال آینده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داود شایقی در مراسم آغاز طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در گرمی اظهار کرد: در این طرح که تا سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت آمارگیران با حضور در شهرستان گرمی ۲ هزار و ۵۳۶ خانوار را سرشماری کرده و اطلاعات آنها را به صورت ثبتی و میدانی درج می‌کنند.

وی ادامه داد: طرح سرشماری جمعیت هر ۱۰ سال یک بار در کشور صورت می‌گیرد و قرار است پاییز سال آینده در مناطق مختلف استان اردبیل همزمان با سراسر کشور برگزار شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در سال‌های گذشته این سرشماری به صورت میدانی بود، اما به صورت ثبتی مبنا انجام می‌شود و امیدواریم در سرشماری آزمایشی مشکلات و موانع احتمالی احصا و نسبت به رفع آن اقدام شود.

شایقی اضافه کرد: در سال ۹۵ در این محدوده شهری و روستایی گرمی ۲ هزار و ۵۳۶ خانوار با جمعیت ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر سرشماری شدند که اطلاعات دقیق آنها در سال‌جاری جمع‌بندی خواهد شد.

وی بیان کرد: از این تعداد یک هزار و ۶۶۴ خانوار شهری بوده و ۸۷۲ خانوار نیز در دهستان اینی و روستا‌های اطراف سرشماری خواهند شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اظهار کرد: با فرمان رییس جمهور برنامه‌ها و سیاست‌های سرشماری جمعیتی ابلاغ شده و همه دستگاه‌های عضو موظف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند تا زمینه برای برگزاری یک سرشماری مناسب، مستند و دقیق فراهم شود.

شایقی ضرورت همکاری ادارات ثبت احوال، ثبت اسناد، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، پست و سایر نهاد‌ها را در اجرای این سرشماری یادآور شد و تصریح کرد: اطلاعات خانوار‌ها به هیچ وجه منتشر نشده و محرمانه باقی می‌ماند.

وی گفت: در سرشماری آزمایشی نیز به هیچ وجه اطلاعات به بیرون از مرکز آمار ارائه نخواهد شد و همه تلاش ما بر این است تا با همکاری رسانه‌ها بتوانیم با آگاه سازی مردم، زمینه برگزاری یک سرشماری مطلوب را مهیا کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: نتایج به دست آمده از این سرشماری پایه برنامه‌ریزی برای ۱۰ سال آینده خواهد بود و از این جهت موضوع بسیار با اهمیت است و اولین بار است سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی مبنا اجرایی و عملیاتی می‌شود.

شایقی بیان کرد: در این سرشماری شاهد افزایش سرعت انجام سرشماری و در نتیجه افزایش بهنگام بودن نتایج سرشماری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دولت الکترونیک و همچنین کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات سرشماری خواهیم بود.

وی اضافه کرد: مأموران آمارگیر دارای جلیقه و کارت شناسایی معتبر با آرم و هلوگرام مرکز آمار ایران بوده و از ساعت هفت صبح تا ساعت هشت شب با مراجعه حضوری سعی خواهند کرد تا اطلاعات را به صورت تبلتی گردآوری کرده و ثبت کنند.