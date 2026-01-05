معاون فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: این نهاد از ۸۸۰ نخبه و استعداد برتر حمایت می کند و ۶ میلیارد تومان اعتبار برای همین امر اختصاص یافته است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کامیار جمشیدی گفت: این نهاد حمایتی در حال حاضر از ۸۸۰ نخبه و استعداد برتر در سطح استان حمایت می‌کند که برای پشتیبانی از این افراد، اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار، ۳ میلیارد تومان به صورت بلاعوض تخصیص یافته که امروز به حساب نخبگان واریز خواهد شد و ۳ میلیارد تومان دیگر نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به نخبگان و مددجویان دارای استعداد برتر اختصاص یافته است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه با تأکید بر نقش این حمایت‌ها تصریح کرد: پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه، نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های تحصیلی، پژوهشی و معیشتی نخبگان داشته و زمینه توانمندسازی و شکوفایی استعداد‌های آنان را فراهم می‌کند.

جمشیدی با بیان اینکه سطح نخبگی افراد تحت حمایت این نهاد در حوزه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی و سایر عرصه‌ها احراز و تأیید شده است، گفت: یکی از مأموریت‌های محوری کمیته امداد، سرمایه‌گذاری هدفمند بر سرمایه‌های انسانی و حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های برتر است.