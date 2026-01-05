پخش زنده
به منظور حمایت از دامداران شهرستان میامی نهاده دامی جو به قیمت دولتی در روستای فرومد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت : در این مرحله، ۲۵ تن جوی دولتی از سهمیه تخصیصی شهرستان به شرکت تعاونی روستایی ابنیمین تحویل شد تا طبق برنامهریزی و ضوابط تعیینشده توزیع شود.
محمد حسینی افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میامی با نظارت مستمر بر روند توزیع نهادههای دامی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام، کاهش هزینهها و استمرار فعالیتهای دامداری خدمات رسانی می کنند.