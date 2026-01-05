به منظور حمایت از دامداران شهرستان میامی نهاده دامی جو به قیمت دولتی در روستای فرومد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت : در این مرحله، ۲۵ تن جوی دولتی از سهمیه تخصیصی شهرستان به شرکت تعاونی روستایی ابن‌یمین تحویل شد تا طبق برنامه‌ریزی و ضوابط تعیین‌شده توزیع شود.

محمد حسینی افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میامی با نظارت مستمر بر روند توزیع نهاده‌های دامی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام، کاهش هزینه‌ها و استمرار فعالیت‌های دامداری خدمات رسانی می کنند.