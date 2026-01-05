پخش زنده
سینمای شهر عسگران به زودی راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار عسگران گفت: سینمای شهید رئیسی عسگران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به زودی تکمیل و بهرهبرداری میشود.
داوود گودرزی افزود: طرح عمرانی فرهنگی، سینمایی شهید رئیسی شهر عسگران در مدت چهار ماه با حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه اجرا شده است.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بااشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار گفت: عسگران یکی ازشهرهای مهم بخش کرون است که باتوجه به موقعیت جغرافیایی ونقش خدماتی خود، میتواند به یک محور فرهنگی برای مناطق پیرامونی تبدیل شود.
رضا دهقانی افزود: این سالن با ظرفیت ۱۵۰ نفر مکان مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری منطقه است.
دهقانی خاطرنشان کرد: مجهز کردن این سالن به پرده نمایش استاندارد، سرور پخش فیلم و ارتقای سیستم صوتی برای بهرهبرداری مؤثر و چندمنظوره از آن، به ویژه در حوزه اکران فیلم، رویدادهای نمایشی و برنامههای فرهنگی امری ضروری است و تحقق آن میتواند این فضا را به یک مرکز فعال فرهنگی و سینمایی در منطقه تبدیل کند.
وی ادامه داد: شهر عسگران با جمعیت حدود ۵ هزار نفر و بخش کرون با جمعیت حدود ۴۵ هزار نفر نیازمند چنین زیرساختهایی است و علاوه بر آن دسترسی حدود ۲۸ روستا به شهر عسگران، اهمیت راهاندازی و تکمیل این سالن را دوچندان میکند، چرا که میتواند نقش یک پایگاه فرهنگی منطقهای را ایفا کند.