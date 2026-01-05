به همت نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و با همراهی کسبه و صاحبان اصناف، بیش از ۸۵۰ هزار لامپ مازاد با مصرف برق معادل ۲۵ مگاوات، تعدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای سال جاری و در پی اجرای ۱۶ مانور جهادی و سراسری مدیریت مصرف، به همت نیرو‌های عملیاتی برق پایتخت و با همراهی کسبه و صاحبان اصناف، بیش از ۸۵۰ هزار لامپ مازاد در شهر تهران تعدیل شده است.

رامین پوریا؛ جانشین معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با اعلام این خبر، میزان صرفه جویی حاصل را بالغ بر ۲۵ مگاوات برابر با مصرف برق ۲۵ هزار واحد مسکونی در شهر تهران دانست و گفت: همراهی و همکاری تمامی اصناف در حوزه صرفه جویی در مصرف برق، بسیار ارزشمند و قابل قدردانی بوده و همزمان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و هوشمندسازی کنتور‌ها به‌عنوان اولویت‌های اصلی این شرکت، با هدف عبور موفق از پیک بار تابستان سال آینده و با توجه به ۱۴ مگاپروژه ابلاغی وزارت نیرو نیز در دستورکار قرار دارد.