ورزشکاران کردستانی درمسابقات قهرمانی کونگ‌فوی کشور موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،مسابقات قهرمانی فدراسیون کونگ فو و هنر‌های رزمی روز جمعه ۱۲ دیماه به میزبانی استان بوشهر و در سالن دو هزار نفری این شهر برگزار شد.

این مسابقات در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با حضور ۱۲۰ ورزشکار و در قالب ۲۰ تیم برگزار شد.

تیم کونگ‌فوی استان کردستان در این مسابقات و در بخش ممای و اوسیمای صاحب دو مدال طلا و برنز رده سنی پیشکسوتان شد.

براین اساس، واحد محمدی در فرم آناتوآ مقام نخست و نشان زرین طلا را کسب کرد و فریدون ویسیان در فرم شس فدراسیون با ایستادن بر سکوی سوم به نشان برنز دست پیدا کرد.

گفتنی است؛ مربیگری تیم کونگ‌فوی استان کردستان در این مسابقات را امید ساعدی برعهده داشت.