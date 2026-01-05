رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: عملیات عمرانی نصب پل عابر پیاده بتنی در آزادراه تهران–کرج در حال اجراست و به‌منظور تأمین ایمنی تردد و اجرای این عملیات، محدودیت و انسداد مقطعی در بخشی از این آزادراه اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه این عملیات در آزادراه تهران–کرج، باند جنوبی، محدوده پیکانشهر اجرا می‌شود، افزود: این طرح ۱۷ و ۱۸ دی (چهارشنبه و پنجشنبه) و به‌مدت ۲ شب متوالی، در بازه زمانی ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در زمان اجرای عملیات، محور یادشده به‌صورت مقطعی مسدود است و رانندگان می‌توانند برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید همدانی و در صورت ضرورت بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده و انتخاب مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی و پلیس را در انجام ایمن و سریع این عملیات عمرانی یاری کنند.