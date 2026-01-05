رئیس پلیس فتا استان یزد هشدار داد: در روز‌های اخیر افرادی با هدایت اعتراض‌های مصالحت آمیز در فضای مجازی باعث ایجاد نا آرامی شده که با شناسایی آنها و تشکیل پرونده به مقام قضایی تحویل داده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی با اشاره به اینکه فضای مجازی و تمام پیام رسان‌ها به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد و پایش پلیس فتا می‌باشد، از شهروندان خواست فریب عده‌ای افراد معلوم الحال را در فضای مجازی نخورند.

وی افزود: افرادی که در عرصه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و دنبال کننده قابل توجهی دارند می‌بایست با انتشار اخبار واقعی در تنویر اذهان عمومی تلاش کرده و به اخبار کذب دامن نزنند.

رئیس پلیس فتا استان یزد، ادامه داد: در صورت مشاهده جرائمی همچون پخش اخبار کذب و یا سعی در تشویش اذهان عمومی طبق دستور با اخلال گران در فضای مجازی برخورد می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان یزد به شهروندان توصیه کرد: اخبار موثق را از شبکه‌های معتبر داخلی پیگیری و از انتشار اخبار کذب در فضای مجازی اکیدا خودداری کنند.

سرهنگ ابوالحسینی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا، شناسایی ادمین گروه‌ها و کانال‌های غیرمجاز که در جهت تشویش اذهان عمومی فعالیت می‌کنند را در دستور کار دارند، افزود: با اخذ دستور مقام قضایی این افراد را، دستگیر وبرای سیر مراحل قضایی تحویل داده می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان یزد خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها به صورت ویژه در حال پیگیری هستند و همکاری شهروندان در پیشگیری از چنین جرائمی نقش مهمی دارد.