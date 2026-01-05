خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سید مهدی محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام اظهار داشت: پرونده انبار محموله برنج جی تی سی در یک انبار توسط فردی به قصد اخلال در نظام توزیع به ارزش ۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ایوان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: شعبه با توجه به اهمیت موضوع با قید فوریت مراحل رسیدگی را انجام که پس از بررسی مستندات پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف احتکار را محرز و و ضمن الزام به توزیع محموله برنج در شبکه رسمی بازار متخلف را به پرداخت ۲۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

محمدی ادامه داد: سرنوشت محتکران در مقابل قانون مشخص است و تعزیرات حکومتی هیچ گونه مماشاتی با سودجویان و اخلال گران بازار که بخواهند معیشت مردم و مصرف کنندگان را تحت فشار قرار دهند، نخواهد داشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: این گزارش را ضابطین برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.