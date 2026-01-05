پخش زنده
قربانیان حوادث جادهای خراسان رضوی از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۶۷۲ نفر در حوادث جادهای استان جان باختند و پارسال در همین بازه زمانی، تعداد قربانیان ۶۹۹ نفر بود که این رقم با وجود افزایش سالانه تعداد خودروها و ترافیک جادهای در امسال، باز هم کاهش دارد.
سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: علاوه بر این، تعداد مجروحان ناشی از حوادث جرحی جادهای نیز کاهش داشته، اما تعداد تصادفات منجر به ترسیم کروکی در جادههای استان همچنان بالا است و روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ تصادف خسارتی در مسیرهای جادهای روی میدهد که علت عمده آنها نیز تاکید رانندگان به ویژه مسافران برای ترسیم کروکی برای دریافت خسارت است.
وی ادامه داد: علاوه بر اجرای مقررات رانندگی، نصب علائم جادهای و هشدار دهنده و اصلاح نقاط حادثه خیز محورها را میتوان از دلایل مهار و کاهش تلفات رانندگی در جادههای استان دانست.
سرهنگ سعیدی یگانه بیان کرد: بررسیها نشان میدهد گاهی در یک محدوده چند کیلومتری از یک محور، شاهد تصادفات متعددی هستیم؛ از این رو در طرحهای ایمنی سازی جدید به سراغ اصلاح مقاطع چند کیلومتری پرتصادف جادهای به جای نقاط پرتصادف رفتهایم.