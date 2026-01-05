پخش زنده
امروز: -
دو تیم بسکتبال اصفهانی امروز مقابل حریفان رقابت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال آقایان تیم پالایش نفت آبادان از ساعت 16 امروز میزبان گلنور اصفهان است.
پالایش نفت آبان با 19 امتیاز در جایگاه پنجم و گلنور اصفهان هم با 19امتیاز در جایگاه هفتم جدول لیگ برتر بسکتبال قرار دارد.
رعد پدافند اصفهان هم امروز ساعت 16:30 میزبان نفت زاگرس جنوبی جهرم است.
نفت زاگرس جنوبی جهرم با 19 امتیاز در جایگاه ششم جدول لیگ برتر بسکتبال و رعد پدافند اصفهان هم با16 امتیاز در جایگاه نوزدهم جدول قرار دارد.