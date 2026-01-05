پخش زنده
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل گفت: ناوگان ۳۵۹۶تایی تاکسیهای شهر بهگونهای مدیریت شده که حتی در فصل سرما نیز مانده مسافری در ایستگاهها گزارش نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عاطف محمد نژاد مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درباره برنامه هوشمندسازی ناوگان حملونقل این شهر اظهار کرد: طرحهای هوشمندسازی در حال پیگیری است و زیر نظر سازمان مشارکتهای شهرداری قرار دارد. برای اجرای کامل این پروژهها، در انتظار اخذ مصوبه نهایی از شورای اسلامی شهر هستیم و تمام تلاشمان این است که این مصوبه تا پایان سال جاری کسب شود. برآورد اولیه هزینههای موردنیاز برای این هوشمندسازی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی درباره کفایت تعداد تاکسیها در شهر گفت: در حال حاضر با دارابودن ۳۵۹۶ دستگاه تاکسی، ناوگان تاکسیرانی پاسخگوی نیاز شهروندان است و مشکل مانده مسافر نداریم، مگر آنکه پروژه شهرک سلیمانی به طور رسمی آغاز شود که در آن صورت برای پوشش نیاز جدید، توسعه ناوگان ضروری خواهد بود. در فصل سرما نیز با مدیریت ایستگاهها و نظارت میدانی، امسال شاهد معطلی مسافران نبودهایم.
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درباره خدماترسانی در شرایط نامساعد جوی افزود: طبیعی است که برف و یخبندان فعالیت تاکسیها را تحتتأثیر قرار دهد، زیرا ممکن است صرفه اقتصادی کافی وجود نداشته باشد یا خطر تصادف افزایش یابد. بااینوجود، ما رانندگان را موظف کردهایم تا حتی در آبوهوای نامساعد نیز خدماترسانی به مردم را تعطیل نکنند و در خیابانها حضور داشته باشند.
وی در خصوص نقش ونها و مینیبوسها در سامانه حملونقل شهری ادامه داد: این خودروها عمدتاً برای مواقع بحرانی و ارائه خدمات اضطراری نگهداری میشوند. ونها به طور معمول برای جابهجایی روزانه دانشآموزان و کارکنان ادارات استفاده میشوند. باتوجهبه نظرات شهروندان مبنی بر محدودیت فضا و سختی تردد درون آنها، استفاده عمومی از ونها فقط در شرایط ضروری انجام میشود.
محمد نژاد درباره تمهیدات برای شرایط بحرانی تصریح کرد: تعداد ۳۸ دستگاه اتوبوس ملکی خریداری و بازسازی شده است تا در صورت لزوم و در بدترین شرایط جوی به کار گرفته شوند. ما اجازه نخواهیم داد حتی در برف و کولاک نیز شهروندان معطل بمانند و ناوگان ذخیره برای این مواقع آماده است.
وی در پایان درباره موضوع نوسازی ناوگان تاکسیرانی یادآور شد: نوسازی ناوگان عمدتاً در حیطه اختیارات وزارت کشور است. بر اساس اطلاعات صنفی، اگر همکاری با خودروسازانی مانند سایپا محقق شود و خودرویی مقرونبهصرفه مانند ساینا با قیمت و استهلاک پایین بهعنوان تاکسی معرفی شود، از سوی رانندگان استقبال خواهد شد. در حال حاضر، خودروهایی مانند سمند سورن به دلیل هزینه بالای خرید و نگهداری، انگیزهای برای نوسازی ایجاد نمیکنند.