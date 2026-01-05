در آیینی با قدردانی از خدمات سیدمهدی میرنظامی، فرزاد میررضایی به‌عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم تکریم و معارفه گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت رسمی معاملات، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته حوزه املاک گفت: رواج معاملات عادی و املاک بدون سند موجب شده بود تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی محاکم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک باشد

کشاورز اجرای قانون جامع حدنگار را نقطه عطف ساماندهی املاک کشور عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸۸ درصد از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی و املاک کشور حدنگاری و سنددار شده است. از این میزان، ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی با تحقق ۹۹ درصدی، تثبیت و اسناد مالکیت آنها صادر شده و استان سمنان در این حوزه جزء استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش اراضی کشاورزی، از مجموع ۱۵ میلیون هکتار، ۷۵ درصد حدنگاری انجام شده است. در بافت مسکونی روستایی نیز از ۵ میلیون قطعه، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سنددار شده و صدور اسناد باقی‌مانده در قالب برنامه پنج‌ساله و با همکاری بنیاد مسکن پیگیری می‌شود.

به گفته وی ، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و به‌روزرسانی نقشه‌های شهری به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ این قانون خبر داد و گفت: این سامانه از اول آذرماه امسال به‌صورت آزمایشی فعال شده و از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی اجرا خواهد شد که تاکنون حدود ۲۵۰۰ مورد ثبت ادعا در آن انجام شده است.

حجت‌الاسلام‌اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان هم در این مراسم گفت: ثبت دقیق و صحیح املاک، معاملات و شرکت‌ها، علاوه بر تثبیت مالکیت، آثار مستقیم و مؤثری در امنیت اقتصادی، کاهش جرایم و آرامش روانی جامعه دارد.

وی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از حوزه ثبت اسناد و املاک گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی اسناد و املاک به‌عنوان یک راهبرد ملی در حال اجراست