قاب خلوص در مراسم اعتکاف، فرصتی برای تجدید عهد با پروردگار

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۰۹:۲۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
حمله آمریکا به ونزوئلا
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
اعتکاف؛ فرصتی برای تجدید عهد با پروردگار است

اعتکاف، فرصتی سه روزه برای خلوتی خاص از سوی عبد برابر معبود

اعتکاف، سفری سه روزه به خانه حضرت دوست

برچسب ها: مراسم اعتکاف ، اعتکاف
