جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: صبح دوشنبه ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران و محور‌های شهریار - تهران و ورامین - تهران سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد و ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه خبر داد.

وی ادامه داد: همچنین ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآبادمستوفی گزارش شده است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، تردد در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) روان است.ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی محورهای مسدود غیرشریانی در محورهای کشور را برشمرد و افزود: ۲ محور پونل – خلخال و خوانسار – بوئین میاندشت اکنون مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین محورهای گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته) و سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) را دارای انسداد فصلی اعلام کرد.