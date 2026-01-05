عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: بازار فولاد در ۸ ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۴ شاهد عرضه حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات فولادی بوده؛ رقمی که با وجود تولید ۸.۲ میلیون تن مقاطع و ۶.۴ میلیون تن محصولات تخت، همچنان فاصله محسوسی با نیاز واقعی اقتصاد کشور دارد.

بهرام باقرزاده عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: میزان واقعی نیاز کشور به محصولات فولادی ارتباط مستقیمی با روند رشد اقتصادی دارد و در برخی بخش‌ها، به‌ویژه محصولات تخت فولادی، این نیاز می‌تواند حتی تا دو برابر تولید داخل برآورد شود.

به گفته وی، در ۸ ماه منتهی به آذر امسال، میزان تولید مقاطع فولادی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به حدود ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار تن رسیده است. با احتساب حدود ۴۵ هزار تن واردات، مجموع عرضه این بخش افزایش می‌یابد.

دبیر کمیته استاندارد و کیفیت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در بخش محصولات تخت فولادی نیز تولید انواع ورق‌های گرم‌نوردیده، سردنوردیده و ورق‌های پوشش‌دار شامل گالوانیزه، گالوانیزه رنگی و قلع‌اندود، در مجموع به حدود ۶ میلیون و ۴۷۲ هزار تن رسیده است که با در نظر گرفتن ۵۴۰ هزار تن واردات، حجم عرضه این گروه از محصولات به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند.

بهرام باقرزاده با جمع‌بندی آمار تولید و واردات تأکید می‌کند که مجموع عرضه محصولات فولادی کشور در این بازه زمانی به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن می‌رسد؛ رقمی که اگرچه قابل توجه است، اما همچنان باید در مقایسه با نیاز واقعی اقتصاد و بخش‌های مصرف‌کننده ارزیابی شود.

به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، ورق‌های گرم‌نوردیده عمدتاً در صنایع ساختمانی، اسکلت‌های فلزی، لوله‌سازی و کاربرد‌های مشابه کاربرد دارد، در حالی که ورق‌های سردنوردیده نقش کلیدی در صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، پوشش سقف و دیوار، ساندویچ‌پنل، کانکس و سایر صنایع پایین‌دستی ایفا می‌کنند.

دبیر کمیته استاندارد و کیفیت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: تحلیل بازار فولاد بدون توجه هم‌زمان به رشد اقتصادی، ساخت‌وساز، تولید صنعتی و سیاست‌های وارداتی، تصویری ناقص از واقعیت نیاز کشور ارائه می‌دهد.