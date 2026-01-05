پخش زنده
مدیرعامل هلالاحمر مازندران : در ۹ ماهه سال جاری، ۶۰ عملیات امداد و نجات کوهستان توسط هلال احمر مازندران ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: در ۹ ماهه سال جاری، نجاتگران این جمعیت موفق به انجام ۶۰ عملیات امداد و نجات کوهستان شدند که این میزان، ۵ درصد از مجموع عملیاتهای امداد و نجات کوهستان کشور را در این بازه زمانی شامل میشود.
غلامعلی فخاری اشرفی افزود: در جریان این عملیاتها، ۸۸ نفر حادثهدیده تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند که از این تعداد، ۴۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۲۳ نفر به مناطق امن انتقال یافتند و ۶ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.
وی تصریح کرد: در میان شهرستانهای استان، آمل با ۱۸ عملیات بیشترین و بابل با یک عملیات کمترین تعداد عملیات امداد و نجات کوهستان را به خود اختصاص دادهاند.
فخاری اشرفی در پایان با تأکید بر توانمندی نیروهای امدادی استان خاطرنشان کرد: هلالاحمر مازندران از نظر پاسخگویی به فوریتها و اجرای عملیاتهای امداد و نجات، در شمار استانهای برتر کشور قرار دارد.