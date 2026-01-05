پخش زنده
مدیر اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: سینا حسنپور، بوکسور شایسته بوکانی، برای شرکت در نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور، برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، فراخوانده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفته احمد نصراللهی، این اردوی حساس از امروز (دوشنبه) در سالن احمد ناطق نوری واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شده و تا پایان هفته جاری، یعنی ۲۹ دیماه، ادامه خواهد داشت.
دعوت از حسنپور در وزن ۷۰ کیلوگرم، مرهون عملکرد بسیار موفقیتآمیز و نتایج درخشانی است که وی در رقابتهای اخیر کشوری به دست آورده است. این اتفاق مهم، به تأیید کادر فنی تیم ملی رسیده و نشاندهنده پتانسیل بالای بوکس در این منطقه، بهویژه در رده سنی بزرگسالان، است.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان تأکید کرد که این اردو با حضور برترین و مدالآورترین نفرات بوکس ایران برگزار میشود. هدف اصلی اردو، افزایش سطح آمادگی جسمانی، تقویت مهارتهای فنی و تاکتیکی ملیپوشان، و در نهایت، ارزیابی نهایی برای گزینش تیم اعزامی به رقابتهای قارهای است.