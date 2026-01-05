پخش زنده
ساختار اجرایی و راهبردی قرارگاه مردمی جوانی جمعیت استان سمنان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، با تصویب اعضای قرارگاه مردمی جوانی جمعیت استان سمنان مقرر شد دبیرخانه این قرارگاه با مسئولیت مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان سمنانتشکیل شود تا هماهنگی، پیگیری و انسجام فعالیتهای مردمی در حوزه جوانی جمعیت متمرکز باشد.
این قرارگاه با هدف تعامل، همافزایی، برنامهریزی و اجرای اقدامات میدانی در حوزه جوانی جمعیت تشکیل شده و در همین راستا با تصویب اعضا ، کمیتههای تخصصی مواسات، مطالبهگری قانون جوانی جمعیت، کنشگران، نظارت و پایش، علمی، مشوقها و نفس راهاندازی شدند.
در این جلسه نمایندگان بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، معاونت اجتماعی بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان، کانونهای مساجد استان، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان سمنان و مؤسسه نفس نیز حضور داشتند.
حسن سعدالدین، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان در این نشست گفت: قرارگاه مردمی جوانی جمعیت میتواند محور همافزایی همه جریانهای طرح جوانی جمعیت باشد تا از پراکنده کاری جلوگیری و حرکت های این بخش منسجم و اثربخش شود.
وی استفاده از ظرفیت گسترده خادمیاران، گروههای جهادی و شبکههای مردمی برای حمایت از خانوادهها، ترویج فرهنگ فرزندآوری و پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت ذرا از رویکردهای دبیرخانه قرارگاه مردمی جوانی جمعیت استان سمنان برشمرد.