دوره مماشات با عوامل آشوب های اخیر به پایان رسیده است
سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در پی آشوب های اخیر در اطلاعیه ای اعلام کرد: دوره مماشات با عوامل آشوب های اخیر به پایان رسیده است.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت عمیق، بیداری و قدرت دشمنشناسی ملت غیور ایران، همواره فتنهها، توطئهها و دسیسههای پیچیده دشمنان این مرز و بوم که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته، خنثی نمودهاست.
پس از شکست دشمنان و عوامل نفوذی از اراده ایرانیان عزیز در جنگ دوازده روزه، هم اکنون با سوء استفاده از برخی اعتراضات بازاریان با جنگ روانی و دخالت مستقیم، این اعتراضات را به آشوب و اغتشاشات کشاندند، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان بر این اصل اساسی تأکید مینماید که امنیت و آرامش مردم شریف ایران اسلامی، خط قرمز نظام و بالاترین اولویت تمامی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سربازان اطلاعاتی و امنیتی است.
پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظله العالی) اعلام میدارد، با توجه به تخریب گسترده اموال عمومی،خودروهای شخصی مردم، استفاده علنی از سلاح جنگی و تلاش برای اجرای پروژه کشته سازی، دوره مماشات با عوامل آشوبهای اخیر به پایان رسیده است.
اغتشاش گران، سازماندهندگان و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی که دست نشانده دشمنان ایران اسلامی هستند، با قاطعیت و اشراف کامل، طبق قانون و در اسرع وقت به جای خود نشانده شده و کلیه عوامل اصلی و اجرایی این توطئهها، تا آخرین نفر شناسایی و دستگیر خواهند شد.
در پایان بار دیگر، هوشیاری آحاد ملت ایران در تشخیص این مرز مهم و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان را، ارج مینهیم و بر حفظ وحدت، آرامش و انسجام ملی برای خنثیسازی توطئههای دشمنان قسم خورده ایران عزیزمان، تأکید می نماییم.
لا فَتح و لا نُصرت اِلا باالله
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان