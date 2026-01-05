به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان حامد عمرانی گفت: در پی گزارش وقوع یک فقره قتل مسلحانه در شهر عنبرآباد، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با حضور میدانی بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب عنبرآباد در محل وقوع جرم و انجام اقدامات فوری قضائی و هماهنگی لازم با عوامل انتظامی، قاتل در کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد تأکید کرد: رسیدگی قاطع، سریع و بدون اغماض به جرائم خشن، به‌ویژه مواردی که امنیت عمومی شهروندان را تهدید می‌کند، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.