حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و همراهی و همصدایی با مردم، وظیفه ماست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به این شرح است:

باسمه تعالی

«محمد رسول‌الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» (فتح ۲۹)

ضمن اعلام پشتیبانی از بیانات حکیمانه اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و تشکر از اصناف و بازاریان عزیز که به فرموده مقام معظم رهبری از وفاداران همیشگی نظام بوده‌اند و بخش عمده پشتیبانی دفاع مقدس هشت ساله و نقش مهمی در پیروزی را بعهده داشتند و در اعتراض بحق خود نسبت به گرانی، تورم و عدم ثبات اقتصادی و ناترازی ارزی که لازمه آرامش درکسب وکار می‌باشد؛ همچنین مرزبندی با اغتشاشگران خشن که یاد آور جنایات داعش و پیاده نظام دشمن و خائن به وطن هستند از مسئولین می‌خواهیم مجدانه و شبانه روزی به فکر ثبات اقتصادی وکنترل نرخ ارز و فعال‌سازی ماموران تعزیرات ونظارت برقیمت‌ها و رفع نگرانی بازاریان و مردم عزیز وشریف و انقلابی ایران باشند تا به کمک واتحاد وهمدلی همه دلسوزان نظام وحافظین خون شهدای عزیز بتوانیم انشاء الله باری دیگر پوزه نتانیاهو وترامپ و دشمنان ملت بزرگ ایران را بخاک مالیده و به زانو درآوریم.

اساتید حوزه و همه نهاد‌های حوزوی وظیفه خود را حمایت قاطعانه از نظام و رهبری معظم وهمراهی و همصدایی خود با مردم دانسته و درکنار ملت غیور وطن عزیزمان ایران بوده و خواهند بود.

والسلام علی عباد الله الصالحین

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم