به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، به دلیل فرسودگی شدید شبکه فاضلاب این بلوار، ۸۰۰ متر لوله پلی اتلین به قطر ۵۰۰ میلی‌متر جایگزین لوله بتونی فرسوده خواهد شد.

در مرحله نخست این عملیات و با توجه به شرایط فوق بحرانی و ریزش چندین باره شبکه، ۱۲۰ متر لوله گذاری در عمق ۵ متری با اتصال دو خط فرعی ۵۰۰ میلی‌متر در خیابان‌های حافظ جنوبی و شمالی اجرا شد.

این عملیات بدون توقف در سرمای شدید با وجود بار ترافیکی سنگین با تلاش گروه حوادث منطقه شاهین‌شهر اجرا شد.