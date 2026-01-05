استاندار گیلان گفت: تاریخ، ادب و میراث مکتوب ایران و گیلان مهم‌ترین سرمایه‌های ملی‌اند که قرن‌ها هویت این سرزمین را حفظ کرده‌اند و باید با تقویت نهاد‌های فرهنگی از آنها صیانت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در آئین صدمین سالروز تأسیس کتابخانه ملی رشت در سالن اجتماعات این کتابخانه، این مجموعه را میراث‌دار بیش از یک قرن هویت فرهنگی دانست و گفت: گاهی انسان در یک دوره کوتاه مدیریتی تلاش می‌کند دستاورد‌های خود را برجسته کند، اما آنچه شایسته تحسین است، نهاد‌هایی هستند که بیش از صد سال دوام آورده و وارد قرن دوم حیات خود شده‌اند.

وی با قدردانی از نقش کارکنان و مسئولان کتابخانه ملی رشت در صیانت از فرهنگ و دانش ابراز امیدواری کرد: این کتابخانه قرن‌ها در خدمت مردم گیلان زمین و اهل فرهنگ رشت باقی بماند و میراث مکتوب این دیار را حفظ کند.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت ابزار‌های نوین در دسترسی به دانش، گفت: امروز با وجود ابزار‌های هوشمند، جست‌و‌جو و دستیابی به اطلاعات بسیار ساده‌تر شده و این فرصت، مسئولیت کتابخانه‌ها را در تبیین جایگاه تاریخی خود دوچندان می‌کند.

هادی حق‌شناس با مقایسه جایگاه رشت و تبریز در تاریخ معاصر ایران، افزود: رشت و تبریز ویژگی‌های مشترک مهمی دارند؛ از نقش‌آفرینی در مشروطیت و تأسیس مدارس به سبک جدید گرفته تا شکل‌گیری کتابخانه‌های ملی، با این حال، نام تبریز در روایت‌های تاریخی بیشتر شنیده می‌شود که بخشی از آن به استمرار روایت‌گری تاریخی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه گیلان در مبارزه با استعمار، گفت: گیلانیان در کنار بختیاری‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان استبداد صغیر داشتند، اما این مجاهدت‌ها آن‌گونه که باید روایت نشده است، نمونه‌هایی مانند مدرسه فروغ که به همت بانوان نیکوکار گیلانی ساخته شد و ثمرات علمی و فرهنگی آن، نشان می‌دهد گیلان ظرفیت‌های بزرگی در تاریخ معاصر داشته که نیازمند بازخوانی و روایت دقیق است.

استاندار گیلان با اشاره به غنای کم نظیر فرهنگی استان گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ نسخه اثر مکتوب مربوط به پیش از انقلاب و حدود ۳۷ هزار اثر جدید در گیلان وجود دارد که این آمار، خود گواهی بر شکوفایی و پیشرفت فرهنگ و اندیشه در رشت و سراسر استان است.

هادی حق شناس افزود: رشت و گیلان سرشار از فرهنگ و آثار مکتوب هستند و این تعالی فرهنگی را می‌توان در وجود شخصیت‌هایی، چون دکتر معین، گل‌آقا و دیگر مفاخر علمی و ادبی این سرزمین به روشنی مشاهده کرد و این پیشینه، افتخاری بزرگ برای مردم گیلان است.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ در حفظ هویت ملی گفت: اگر ایران با همه فراز و فرود‌های تاریخی خود همچنان ایران مانده، به واسطه فردوسی و شاهنامه است، زیرا مردم بسیاری آمده‌اند و رفته‌اند، اما آنچه هویت یک ملت را حفظ کرده، فرهنگ و ادبیات آن است.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی، گفت: شاید در طول روز با مسائل متعددی همچون تنظیم بازار، پروژه‌های عمرانی و ده‌ها موضوع اجرایی دیگر درگیر باشیم، اما حضور در چنین نشست‌های فرهنگی، ارزشی معادل ماه‌ها کار اجرایی دارد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این مراسم، از بخش‌های مختلف کتابخانه ملی رشت بازدید کرد.