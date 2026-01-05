به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، امام جمعه موقت ایزدخواست گفت: محفل انس با قرآن کریم همزمان با ایام‌البیض با حضور معتکفان زن و مرد به همت مؤسسه فرهنگی کریم اهل‌بیت علیه‌السلام در شهر ایزدخواست برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله عطایی افزود: مراسم معنوی اعتکاف امسال در دو مسجد امام حسن و فاطمه زهرا با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از معتکفان خواهر و برادر و با استقبال پرشور جوانان و نوجوانان در حال برگزاری است.

او ادامه داد: در شب دوم این مراسم، محفل انس با قرآن با حضور معارفی قاری ممتاز شهرستان ایزدخواست در هر دو مسجد برگزار شد و معتکفان با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، فضای معنوی و روحانی ویژه‌ای را تجربه کردند.