به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسماعیل حیدری مقدم با بیان اینکه برخورد با چاه‌های غیرمجاز بدون اغماض و با سرعت انجام می‌شود گفت: با انسداد ۸۰ حلقه چاه غیر مجاز، از برداشت غیر مجاز دو میلیون و ۴۴۰ هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

او عمق انسداد این تعداد چاه غیر مجاز را ۴هزار و۱۷۷ متر دانست و افزود: روند انسداد در شهرستان با توجه به سردی هوا متوقف نخواهد شد و به محض صدور احکام قضایی، چاه غیرمجاز مسدود و مسلوب المنفعه می‌شوند.

مدیر منابع آب شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۵۷ کنتور در این شهرستان نصب شده است تاکید کرد: کشاورزان به دلیل کنترل میزان برداشت آب و قیمت بالای کنتور‌ها تمایلی به نصب کنتور ندارند.

حیدری مقدم از همشهریان خواست الگوی مصرف آب در شرایط خشکسالی در حوزه‌های مختلف بویژه آب کشاورزی را رعایت کنند.

مردم تخلفات حوزه آب ناشی از برداشت‌های غیر مجاز از چاه‌های مجاز، حفر چاه غیرمجاز، برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه و سایر موارد را از طریق شماره ۳۱۵۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و گزارش تخلف ثبت شود.